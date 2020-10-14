Российский "Союз" стал рекордсменом после стыковки с МКС

Российский "Союз" стал рекордсменом после стыковки с МКС
Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Полет корабля впервые прошел по короткой двухвитковой схеме

Российский корабль "Союз МС-17" состыковался с Международной космической станцией (МКС). Аппарат установил рекорд по скорости доставки экипажа – 3 ч 3 минуты. Об этом сообщили СМИ.

Сегодня с космодрома Байконур стартовала ракета "Союз-2.1а" и уже через несколько минут корабль полетел самостоятельно. "Союз МС-17" сделал вокруг Земли всего два витка – ранее такое практиковали только некоторые грузовые корабли "Прогресс МС". Рекорд 2017 г. составил 3 ч 18 минут, пишет "Свободная пресса".

К МКС отправились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс, передает РИА "Новости". Согласно установленному плану, экипаж пробудет на орбите 177 суток и проведет 55 научных исследований и экспериментов.

Сейчас на МКС находятся еще два российских космонавта и один американский. Они прибыли на орбиту в апреле.

Ранее астронавт показал фото полета "Союз МС-17", снятые с орбиты.

Карина СИРАЗОВА

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