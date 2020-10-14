Смешные анекдоты на 15 октября

Шутки от "Утро.ру" помогут начать день в отличном настроении

Разговор супругов:

– Дорогой, я твои брюки отдала соседу.

– С какой стати?!

– Ну, они ведь тебе не нравились. А так бы на полке пылились.

– А мы можем тогда и твою маму отдать?

– В смысле?

– Она мне тоже не нравится.

Мужчина пришел к психологу:

– Доктор, помогите мне!

– Что случилось?

– Я не могу избавиться от чрезмерной недоверчивости к людям.

– Хм, понятно. Я вам помогу.

Пациент про себя:

– Вот гад! Врет ведь прямо в лицо.

Женщина на приеме у пластического хирурга:

– Скажите, а я смогу потом нормально улыбаться?

– Вы состоите в браке?

– Нет.

– Вы имеете высокооплачиваемую работу?

– Нет…

– Ну и зачем вам тогда улыбаться?

Разговор мужа и жены:

– Дорогая, хотел сказать, я пригласил к нам моего друга. Он придет сегодня вечером.

– А ты раньше не мог сказать?! Дома не убрано, ужин еще не приготовлен! В конце концов, наш ребенок болеет!

– Так это же замечательно! Он мой лучший друг, я должен его спасти.

– От чего спасти?

– Понимаешь, он все чаще задумывается о женитьбе.