Смешные анекдоты на 15 октября

Курс рубля
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– Дорогой, я твои брюки отдала соседу.
– С какой стати?!
– Ну, они ведь тебе не нравились. А так бы на полке пылились.
– А мы можем тогда и твою маму отдать?
– В смысле?
– Она мне тоже не нравится.
– Доктор, помогите мне!
– Что случилось?
– Я не могу избавиться от чрезмерной недоверчивости к людям.
– Хм, понятно. Я вам помогу.
Пациент про себя:
– Вот гад! Врет ведь прямо в лицо.
– Скажите, а я смогу потом нормально улыбаться?
– Вы состоите в браке?
– Нет.
– Вы имеете высокооплачиваемую работу?
– Нет…
– Ну и зачем вам тогда улыбаться?
– Дорогая, хотел сказать, я пригласил к нам моего друга. Он придет сегодня вечером.
– А ты раньше не мог сказать?! Дома не убрано, ужин еще не приготовлен! В конце концов, наш ребенок болеет!
– Так это же замечательно! Он мой лучший друг, я должен его спасти.
– От чего спасти?
– Понимаешь, он все чаще задумывается о женитьбе.
Министр считает, что пока не все потеряно