Смешные анекдоты на 15 октября

Смешные анекдоты на 15 октября
Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Шутки от "Утро.ру" помогут начать день в отличном настроении
  • Разговор супругов:

– Дорогой, я твои брюки отдала соседу.

– С какой стати?!

– Ну, они ведь тебе не нравились. А так бы на полке пылились.

– А мы можем тогда и твою маму отдать?

– В смысле?

– Она мне тоже не нравится.

  • Мужчина пришел к психологу:

– Доктор, помогите мне!

– Что случилось?

– Я не могу избавиться от чрезмерной недоверчивости к людям.

– Хм, понятно. Я вам помогу.

Пациент про себя:

– Вот гад! Врет ведь прямо в лицо.

  • Женщина на приеме у пластического хирурга:

– Скажите, а я смогу потом нормально улыбаться?

– Вы состоите в браке?

– Нет.

– Вы имеете высокооплачиваемую работу?

– Нет…

– Ну и зачем вам тогда улыбаться?

  • Разговор мужа и жены:

– Дорогая, хотел сказать, я пригласил к нам моего друга. Он придет сегодня вечером.

– А ты раньше не мог сказать?! Дома не убрано, ужин еще не приготовлен! В конце концов, наш ребенок болеет!

– Так это же замечательно! Он мой лучший друг, я должен его спасти.

– От чего спасти?

– Понимаешь, он все чаще задумывается о женитьбе. 

  • Если вы ищите способ, как заставить женщину усомниться в своей правоте, то сделайте следующее: сразу же согласитесь с ней. 
Анастасия ГОРЮНОВА

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