Справится с грязью и неприятным запахом: 8 способов применения уксуса в хозяйстве

Справится с грязью и неприятным запахом: 8 способов применения уксуса в хозяйстве
Фото: digifoodstock.com/CTK/www.globallookpress.com
Средство может очень пригодиться в быту

Уксус есть у каждой хозяйки на кухне. Многие используют его для приготовления блюд, но средство можно применять и при уборке. 

Удаляет жирные пятна 

Не всегда бытовая химия может справиться с въевшимся жиром в духовке или на плите. На помощь хозяйкам в этом случае приходит уксус, который нужно смешать с водой, нанести на пятна, оставить на некоторое время, а после убрать с помощью губки. 

Очищает замшу 

Если жирное пятно появилось на замшевой обуви или одежде, не нужно сразу выкидывать вещи. Нанесите уксус на загрязнение и подождите, пока оно высохнет. После с помощью специальной щеточки почистите вещь. 

Убирает неприятный запах из стиральной машины 

Со временем из стиральной машины может начать исходить неприятный затхлый запах. Для этого тряпочку из микрофибры смочить в уксусе, протереть ей все поверхности. Если запах слишком сильный, тряпку можно оставить внутри стиральной машины на несколько часов. 

Освежает поверхности 

Уксус может убить микробов, которые находятся на кухонных поверхностях. Смешайте уксус с водой и протрите таким раствором столешницы, разделочные доски. 

Освежает воздух 

Чтобы убрать неприятный запах в квартире, налейте в небольшую посуду уксус и поставьте в комнате. За несколько часов он впитает в себя все едкие запахи. 

Поможет при мытье окон 

Во время уборки добавьте немного уксуса в воду. Это не только облегчит процесс, но и подарит стеклам и зеркалам блеск. 

Устраняет засоры

Если трубы засорились, а вода не хочет уходить, засыпьте воду в слив, а после этого сразу же залейте туда 1 стакан уксуса. Спустя полчаса пролейте трубу кипятком. 

Заменит кондиционер при стирке 

Многие хозяйки добавляют уксус при стирке, чтобы вещи стали мягче и легче гладились. Более того, средство отлично удаляет пятна и поможет белью сохранить свой яркий цвет. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как очистить кухонные светильники от жирных пятен. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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