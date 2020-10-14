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Уксус есть у каждой хозяйки на кухне. Многие используют его для приготовления блюд, но средство можно применять и при уборке.
Удаляет жирные пятна
Не всегда бытовая химия может справиться с въевшимся жиром в духовке или на плите. На помощь хозяйкам в этом случае приходит уксус, который нужно смешать с водой, нанести на пятна, оставить на некоторое время, а после убрать с помощью губки.
Очищает замшу
Если жирное пятно появилось на замшевой обуви или одежде, не нужно сразу выкидывать вещи. Нанесите уксус на загрязнение и подождите, пока оно высохнет. После с помощью специальной щеточки почистите вещь.
Убирает неприятный запах из стиральной машины
Со временем из стиральной машины может начать исходить неприятный затхлый запах. Для этого тряпочку из микрофибры смочить в уксусе, протереть ей все поверхности. Если запах слишком сильный, тряпку можно оставить внутри стиральной машины на несколько часов.
Освежает поверхности
Уксус может убить микробов, которые находятся на кухонных поверхностях. Смешайте уксус с водой и протрите таким раствором столешницы, разделочные доски.
Освежает воздух
Чтобы убрать неприятный запах в квартире, налейте в небольшую посуду уксус и поставьте в комнате. За несколько часов он впитает в себя все едкие запахи.
Поможет при мытье окон
Во время уборки добавьте немного уксуса в воду. Это не только облегчит процесс, но и подарит стеклам и зеркалам блеск.
Устраняет засоры
Если трубы засорились, а вода не хочет уходить, засыпьте воду в слив, а после этого сразу же залейте туда 1 стакан уксуса. Спустя полчаса пролейте трубу кипятком.
Заменит кондиционер при стирке
Многие хозяйки добавляют уксус при стирке, чтобы вещи стали мягче и легче гладились. Более того, средство отлично удаляет пятна и поможет белью сохранить свой яркий цвет.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как очистить кухонные светильники от жирных пятен.
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