Россиянам могут продлить программу льготной ипотеки

С таким предложением выступил президент

Об этом Владимир Путин заявил на совещании с правительством РФ.

Российский лидер предлагает продлить льготную ипотеку под 6,5% годовых до середины 2021 года. Напомним, что пока программа действует до 1 ноября 2020 года. Трансляцию совещания, которое проходит в формате видеоконференции, ведет "Россия 24".

Новая госпрограмма льготной ипотеки официально началась в апреле. Речь идет о квартирах в новостройках. Такую меру предложили в качестве поддержки строительной отрасли России. Получить кредит на жилье можно в одном из банков, которые участвуют в этой программе.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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