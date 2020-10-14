С таким предложением выступил президент

Об этом Владимир Путин заявил на совещании с правительством РФ.

Российский лидер предлагает продлить льготную ипотеку под 6,5% годовых до середины 2021 года. Напомним, что пока программа действует до 1 ноября 2020 года. Трансляцию совещания, которое проходит в формате видеоконференции, ведет "Россия 24".

Новая госпрограмма льготной ипотеки официально началась в апреле. Речь идет о квартирах в новостройках. Такую меру предложили в качестве поддержки строительной отрасли России. Получить кредит на жилье можно в одном из банков, которые участвуют в этой программе.