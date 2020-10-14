На "Авито" уже появились первые объявления о продаже

Вчера прошла презентация новых моделей iPhone. Любители техники уже выстроились в очередь в магазин Re:Store на Тверской улице в самом сердце столицы. Особенно предприимчивые граждане уже объявили цену, за которую они готовы уступить место.

К слову, места в очереди за новыми айфонами заметно подешевели. Если в прошлом году цена достигала 500 тысяч рублей, то сейчас сумма варьируется от 9900 до 100 000 рублей, пишет РИА "Новости".

"Самая максимальная на утро 14 октября цена за место была зафиксирована в Москве – здесь очередь за iPhone 12 готовы отстоять за 100 000 рублей с предоплатой 50%", – отмечают эксперты.

К слову, во время вчерашней презентации Тим Кук рассказал о главных характеристиках новой модели. Главной "фишкой" стала технология 5G. В новый iPhone установили OLED-дисплей, а сам телефон стал тоньше на 11%.