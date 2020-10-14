Подвигаться под музыку любят даже первые лица мировых держав

Недавно американский лидер Дональд Трамп позабавил публику, сплясав на митинге своих сторонников. Глава Белого дома активно и ритмично размахивал руками под популярную англоязычную композицию "YMCA".

Однако Трамп далеко не был первооткрывателем жанра "танцующий глава государства". До него на кадры видеозаписей попадали многие мировые лидеры, не постеснявшиеся пуститься в пляс на виду у публики.

Одним из наиболее запоминающихся был танец белорусского президента Александра Лукашенко с певцом Андреем Данилко, выступающим под именем Верка Сердючка. Артист пригласил лидера нации поучаствовать в зажигательном танце, в итоге Лукашенко даже приобнял Сердючку за талию и задорно сплясал с ней на радость публике.

А вот первый президент РФ Борис Ельцин дал настоящий концерт за рубежом. Во время деловой поездки в столицу Германии в 1994 г. глава страны решил помочь торжественному оркестру и начал активно дирижировать музыкантам. А после этого спел песню "Калинка-малинка" и станцевал.

Действующий глава российского государства однажды тоже пустился в пляс. В Сети есть кадры 2008 г., на которых Владимир Путин танцует под "Сударыню-барыню" в компании Джорджа Буша-младшего.

Кстати за необычный танец Дональда Трампа сравнили с "пьяной" женщиной.

