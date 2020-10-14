Медики советуют исключить уходовые средства с содержанием спирта

Многие девушки знают, что кожа в холода требует более тщательного ухода. Главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии подмосковного Минздрава Наталия Махнева рассказала, как правильно ухаживать за собой в период холодов.

Врач посоветовала остановить свой выбор на питательных кремах, говорится на официальном сайте подмосковного Минздрава. Не стоит забывать и о увлажняющих масках: их нужно делать хотя бы 1-2 раза в неделю.

Также стоит ограничить использование тоников, особенно на основе спирта, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

"Пусть вас не обманывает пасмурное небо, затянутое облаками, обязательно наносите крем с SPF-фильтром не менее 15", – добавила Махнева.

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