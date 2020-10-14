Что случилось сегодня: последние новости на 14 октября

Что случилось сегодня: последние новости на 14 октября
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Главные новости в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Лавров дал большое интервью, Путин поддержал предложение Мишустина частично снять санкции с Украины, в России зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса – все, чем запомнился этот день – в нашем дайджесте.

Политика

Президент России Владимир Путин согласился снять санкции с украинских заводов. На совещании правительства глава страны поддержал инициативу премьера Михаила Мишустина. Пока речь идет о трех компаниях, уточнили в Минпромторге.

Глава МИД РФ Сергей Лавров дал большое интервью. Министр иностранных дел высказался о конфликте в Карабахе, отношениях России с Западом, санкциях по делу Навального и ситуации в Белоруссии. Самое главное - в нашем материале.

В Германии тем временем раскрыли подробности рестрикций из-за "отравления" Навального.

Коронавирус в России

Совещание правительства началось с приятной новости. Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса. Кроме того, президент анонсировал и скорую готовность третьего препарата.

В Москве школьников с 6 по 11 класс переводят на дистанционное обучение.

Шоу-бизнес

Скандальный американский фильм о судьбе Анастасии Anastasia: Once Upon a Time  не покажут в России. Альтернативная история о  семье Романовых возмутила народ.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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