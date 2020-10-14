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Лавров дал большое интервью, Путин поддержал предложение Мишустина частично снять санкции с Украины, в России зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса – все, чем запомнился этот день – в нашем дайджесте.
Политика
Президент России Владимир Путин согласился снять санкции с украинских заводов. На совещании правительства глава страны поддержал инициативу премьера Михаила Мишустина. Пока речь идет о трех компаниях, уточнили в Минпромторге.
Глава МИД РФ Сергей Лавров дал большое интервью. Министр иностранных дел высказался о конфликте в Карабахе, отношениях России с Западом, санкциях по делу Навального и ситуации в Белоруссии. Самое главное - в нашем материале.
В Германии тем временем раскрыли подробности рестрикций из-за "отравления" Навального.
Коронавирус в России
Совещание правительства началось с приятной новости. Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса. Кроме того, президент анонсировал и скорую готовность третьего препарата.
В Москве школьников с 6 по 11 класс переводят на дистанционное обучение.
Шоу-бизнес
Скандальный американский фильм о судьбе Анастасии Anastasia: Once Upon a Time не покажут в России. Альтернативная история о семье Романовых возмутила народ.
Министр считает, что пока не все потеряно