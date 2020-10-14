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Подготовкой к следующему дачному сезону можно начать заниматься уже сейчас. Осенью, например, многие дачники сеют семена многих культур, в том числе моркови, укропа или чеснока. Для того, чтобы урожай был здоровым и крупным, необходимо придерживаться простых правил.
Первое правило
Не бойтесь сажать семена густо. Это положительно скажется на будущем урожае.
Второе правило
Займитесь подготовкой почвы заранее. Обязательно вскопайте грядки, прорыхлите их и внесите фосфорное или калийное удобрение.
Третье правило
Подготовкой укрывных материалов тоже следует начать заниматься заранее. Лучше всего использовать лапник, торф, опавшие листья или мох.
Четвертое правило
Семена цветов следует сажать в холодных парниках или под ягодными кустами.
Пятое правило
Сажать семена нужно в последних числах октября-начале ноября. Чтобы правило выбрать время, нужно наблюдать за погодой. Идеальное время наступит, когда установится стабильная низкая температура.
Шестое правило
Помните, что при подзимнем посеве не нужно замачивать семена и поливать грядки.
Седьмое правило
Посеянные семена нужно обязательно присыпать сухой почвой, а после накрыть специальной пленкой.
Восьмое правило
Весной не спешите снимать укрытие, потому что земле необходимо время, чтобы прогреться. Убирать пленку и поливать растения стоит только после того, как семена взойдут.
К слову, семена, которые сажают под зиму, лучше переносят болезни и перепады температур, а урожай вырастает богатым и здоровым.
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