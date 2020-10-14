Как сажать семена под зиму: 8 базовых правил

Как сажать семена под зиму: 8 базовых правил
Фото: NICOLA STOCKEN TOMKINS//www.globallookpress.com
Советы опытных дачников позволят вырастить здоровый урожай

Подготовкой к следующему дачному сезону можно начать заниматься уже сейчас. Осенью, например, многие дачники сеют семена многих культур, в том числе моркови, укропа или чеснока. Для того, чтобы урожай был здоровым и крупным, необходимо придерживаться простых правил. 

Первое правило 

Не бойтесь сажать семена густо. Это положительно скажется на будущем урожае. 

Второе правило 

Займитесь подготовкой почвы заранее. Обязательно вскопайте грядки, прорыхлите их и внесите фосфорное или калийное удобрение. 

Третье правило 

Подготовкой укрывных материалов тоже следует начать заниматься заранее. Лучше всего использовать лапник, торф, опавшие листья или мох. 

Четвертое правило 

Семена цветов следует сажать в холодных парниках или под ягодными кустами. 

Пятое правило 

Сажать семена нужно в последних числах октября-начале ноября. Чтобы правило выбрать время, нужно наблюдать за погодой. Идеальное время наступит, когда установится стабильная низкая температура. 

Шестое правило 

Помните, что при подзимнем посеве не нужно замачивать семена и поливать грядки. 

Седьмое правило 

Посеянные семена нужно обязательно присыпать сухой почвой, а после накрыть специальной пленкой. 

Восьмое правило 

Весной не спешите снимать укрытие, потому что земле необходимо время, чтобы прогреться. Убирать пленку и поливать растения стоит только после того, как семена взойдут. 

К слову, семена, которые сажают под зиму, лучше переносят болезни и перепады температур, а урожай вырастает богатым и здоровым. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, почему морковь нужно сажать под зиму. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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