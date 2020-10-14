Советы опытных дачников позволят вырастить здоровый урожай

Подготовкой к следующему дачному сезону можно начать заниматься уже сейчас. Осенью, например, многие дачники сеют семена многих культур, в том числе моркови, укропа или чеснока. Для того, чтобы урожай был здоровым и крупным, необходимо придерживаться простых правил.

Первое правило

Не бойтесь сажать семена густо. Это положительно скажется на будущем урожае.

Второе правило

Займитесь подготовкой почвы заранее. Обязательно вскопайте грядки, прорыхлите их и внесите фосфорное или калийное удобрение.

Третье правило

Подготовкой укрывных материалов тоже следует начать заниматься заранее. Лучше всего использовать лапник, торф, опавшие листья или мох.

Четвертое правило

Семена цветов следует сажать в холодных парниках или под ягодными кустами.

Пятое правило

Сажать семена нужно в последних числах октября-начале ноября. Чтобы правило выбрать время, нужно наблюдать за погодой. Идеальное время наступит, когда установится стабильная низкая температура.

Шестое правило

Помните, что при подзимнем посеве не нужно замачивать семена и поливать грядки.

Седьмое правило

Посеянные семена нужно обязательно присыпать сухой почвой, а после накрыть специальной пленкой.

Восьмое правило

Весной не спешите снимать укрытие, потому что земле необходимо время, чтобы прогреться. Убирать пленку и поливать растения стоит только после того, как семена взойдут.

К слову, семена, которые сажают под зиму, лучше переносят болезни и перепады температур, а урожай вырастает богатым и здоровым.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, почему морковь нужно сажать под зиму.