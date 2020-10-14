"Попасть туда невозможно": Навальный спрятался в горах под охраной

"Попасть туда невозможно": Навальный спрятался в горах под охраной
Алексей Навальный. Фото: АГН Москва
Проживание в законспирированном особняке обходится семейству оппозиционера в кругленькую сумму

Известный политолог Александр Сосновский рассекретил место проживания Алексея Навального и его родственников. По данным эксперта, который обладает в Германии сетью хорошо информированных источников, российский оппозиционер обосновался на юге ФРГ, в местечке под названием Ибах.

Этот город расположен горном массиве Шварцвальд, неподалеку от немецкой границы с Швейцарией. Там вместе с семейством оппозиционер оправляется от инцидента, который сам считает отравлением боевым веществом класса "Новичок". Сосновский утверждает, что жилище блогера находится под охраной, а цена за проживание в таком особняке весьма высокая.

"Дом охраняется, попасть туда невозможно", – написал эксперт в своем телеграм-канале.

Позже политолог сделал репост записи с телеграм-канала "Антинавальный". По данным авторов этого ресурса, стоимость месячного проживания обходится оппозиционеру минимум в 400 тыс. рублей.

Из-за истории с Навальным Евросоюз собирается ввести санкции против России. Сегодня в СМИ появились имена тех, кого предположительно "накажут" за блогера.

Ольга ФЕДОРОВА

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