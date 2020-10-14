За неделю носителями вируса стали почти 160 тысяч человек

Украину, которая и так страдает от мировой эпидемии коронавируса, настигла очередная напасть. По данным местного Минздрава, только за прошедшую неделю острую респираторную вирусную инфекцию подхватили десятки тысяч человек.

Эпидемия серьезно ударила по детям – почти 50% заразившихся – это несовершеннолетние жители Незалежной. По данным, которые приводит украинское издание "УНН" со ссылкой на профильное министерство, в период с 5 по 11 октября диагноз ОРВИ подтвердился у 159 561 украинца.

Более того, за последнюю неделю сентября на Украине острой респираторной инфекцией заразились еще 135 345 человек. Итого, за две минувшие недели в украинском государстве ОРВИ заболели почти 300 тыс. человек.

Отмечается, что за последний отчетный период информации об умерших от заболевания не поступало.

Кстати, недавно "Утро.ру" делилось подробной инструкцией от врача, где рассказано, как защититься от коронавируса и гриппа.