Прибавку пообещали всем жителям столицы, получающим льготы от государства

С 2021 г. пенсионеры в Москве начнут получать выплаты в увеличенном размере. Согласно внесенным в закон о прожиточном минимуме изменениям, всем пожилым жителям столицы с января полагается пенсия не менее 13 496 рублей, напомнили СМИ.

Теперь пенсионеров, которые живут в Москве менее десяти лет, тоже ждет прибавка к выплатам. Ранее пожилые москвичи могли рассчитывать на дополнительные льготы, если их пенсия была меньше столичного стандарта - 19 500 рублей. Однако на такой бонус могли рассчитывать лишь те, кто зарегистрирован в Москве более десяти лет.

Однако теперь, согласно законопроекту, увеличится минимальный размер пенсии. Прожиточный минимум в столице для пожилых граждан сейчас составляет 13 496 руб. – именно такую сумму через два месяца будут гарантировано получать все московские пенсионеры, передает PRIMPRESS.

Увеличить выплаты также могут и работающим пенсионерам. Об условиях возобновления регулярного пересчета выплат рассказали в Минтруда.