К концу 2020-го меры поддержки от государства будут отменены

Повышенные выплаты по безработице от 4,5 до 12,4 тыс. руб. предложили оставить и в 2021 году. С такой просьбой Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась в РТК по регулированию социально-трудовых отношений.

Ситуация на рынке труда становится только хуже, поэтому в профсоюзе заявили о том, что временные меры поддержки необходимо продлить – большинство из них перестанут действовать уже в октябре. При этом некоторые из антикризисных мер в организации предлагают и вовсе сохранить навсегда.

Так, максимальное пособие в 12,1 тыс. руб. для потерявших работу россиян в профсоюзе попросили оставить. Кроме того, выплаты предложили увеличить до суммы прожиточного минимума – 12,4 тыс. рублей. Необходимо восстановить отмененные с этого месяца и льготы для родителей, которые лишились работы, заявили в профсоюзе.

В пресс-службе Минтруда "Известиям" сообщили, что размеры пособий на 2021 г. пока не обсуждались, однако с поступившим предложением в ведомстве пообещали ознакомиться.

Из-за отмены мер поддержки бизнеса в период коронавируса весной уровень безработицы возрастет. По мнению эксперта, россиян начнут массово увольнять.