Сок цитруса поможет избавиться даже от ржавчины

Лимон – незаменимое средство для уборки квартиры. С помощью этого цитруса можно легко избавиться от известкового налета на сантехнике, убрать ржавчину и отмыть пригоревший жир. Кроме того, цитрус отлично борется с плесенью и неприятными запахами.

Как избавиться от плесени в квартире

Лимон можно использовать как базовое средство для мытья любых поверхностей. Для этого в пульверизатор нужно просто залить воду с соком цитруса. Так грязь будет отчистить проще, а комната наполнится приятным ароматом.

Средство понадобится и для мытья шкафов изнутри. Лимон поможет в борьбе с грибками и плесенью. Также половинки цитруса можно положить в холодильник – это уберет лишние запахи.

Стирка белья с лимоном

С таким средством можно стирать постельное белье и полотенца. Четверть стакана лимонного сока или небольшое количество кислоты сделает вещи свежими и уберет даже стойкий запах плесени.

Однако не стоит забывать, что лимон – отбеливающее средство, поэтому стирать можно только светлое белья. Это же касается и уборки – сок цитруса может повредить цветную затирку в ванной.

С помощью лимона можно избавиться от ржавчины на сантехнике, а в сочетании с уксусом средство будет еще эффективнее.

Также лимонная кислота поможет отмыть кухонный гарнитур от грязи и жира.