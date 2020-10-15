Комендантский час и запрет на встречи друзей: Европа возвращает жесткие меры из-за коронавируса

Комендантский час и запрет на встречи друзей: Европа возвращает жесткие меры из-за коронавируса
Фото: EPA
Большинство европейских больниц заполнены уже на 90%

Власти Франции объявили комендантский час в Париже, Лионе, Лилле и других крупных городах. Начиная с субботы, 17 октября, там нельзя выходить из дома 9 вечера до 6 утра. За нарушение – штраф 135 евро

Как пояснил президент Франции Эммануэль Макрон, эти меры нужны, чтобы в период пандемии коронавируса люди не ходили в гости и не подвергали друг друга опасности. Комендантский час продлится как минимум 4 недели, уточняет РИА "Новости".

В Португалии из-за рекордной заболеваемости введен режим национального бедствия. Там запрещено собираться группами более 5 человек. Школьники, военные, госслужащие в принудительном порядке должны использовать приложение, которое помогает отслеживать их передвижение.

В ряде стран, например, Нидердандах, Бельгии, Испании закрыты бары и рестораны. В Каталонии это вызвало массовые уличные протесты.

В Германии посетители кафе обязаны оставлять свои личные данные, чтобы их можно было найти в случае подтверждения заболевания у кого-то из посетителей. Люди, прилетающие из других стран, должны прямо в аэропорту сдать тест на COVID-19, а потом сесть на 14-дневный карантин.

В Чехии закрыты не только бары, но и школы.

В Израиле на 4 дня продлен общенациональный карантин, введенный с 18 сентября. Население обязано сидеть дома, работают только некоторые магазины и аптеки. Выводить бизнес из карантина планируется постепенно, но местное правительство еще не озвучило, как это будет, поскольку число инфицированных по-прежнему растет.

В Великобритании, где прирост заболеваемости за последние сутки составил 20 тысяч человек, решено вводить локальные карантины. В Северной Ирландии на месяц закрыли школы, рестораны и пабы, запрещены занятия спортом в помещении и любые контактные процедуры, типа стрижки, за исключением экстренных медицинских случаев. В Ливерпуле закрыты питейные заведения. По всему королевству действует правило не собираться группами больше 6 человек.

В России меры против распространения коронавируса оставлены на усмотрение местных властей. Так, московские ученики 6-11 классов до конца октября будут учиться дистанционно. Детские развлекательные заведения останутся закрытыми. 

В Подмосковье на досрочные каникулы уходит половина школ. 

По данным на 14 октября, в мире подхватили коронавирус более 38,2 миллиона человек.

Николай ВИКТОРОВ

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