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Помидоры, как и чеснок, тоже можно сажать по зиму – для этого огородники осенью прикапывают на грядке целые томаты и накрывают соломой. Однако рассада в этом случае зачастую всходит поздно – лишь к концу мая. Чтобы растение выросло быстро, можно использовать другой способ.
Озимые помидоры в теплице целыми плодами
Томаты, отобранные для посева, должны пролежать до конца октября, чтобы плоды созрели. Овощи должны быть здоровыми и крупными. Цветочные горшки наполняем сухим перегноем и на глубину около 5 см сажаем целые помидоры.
Горшки ставим в теплицу, а с наступлением холодов накрываем их, чтобы защитить от перемерзания. В апреле раскрываем будущую рассаду, перемешиваем содержимое горшков и тщательно поливаем.
Первые всходы появятся уже через две недели. Кроме того, растения, выращенные таким образом, будут ярко-зелеными и более устойчивыми к непогоде, чем те, что росли на подоконнике.
Сажать помидоры под зиму можно и сразу в готовый грунт. Для этого нужно укрыть семена травой, а весной – застелить пленкой. Выращивать томаты таким способом можно даже без теплицы.
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