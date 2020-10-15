В ближайшее время ликвидировать бедственное положение в регионе не получится

Запасов воды в резервуарах Севастополя хватит до Нового года. Власти региона это признали несколько дней назад и рассказали о мерах для ликвидации дефицита. Однако научное сообщество смотрит на проблему более пессимистично. По мнению главы местного филиала Института океанографии РФ Николая Дьякова, результат от усилий властей проявится года через три. Пока же стоит уповать только на погоду.

Одной из мер, предложенных администрацией Севастополя, является строительство временного водозабора в Бельбеке. Он должен быть готов к марту 2021 года. Но не факт, что это спасет ситуацию, отмечает Дьяков.

"Успех проекта зависит от того, насколько многоводным будет сток реки, то есть режим осадков и водосбор зимой. Если он будет такой же, как в прошлом году, то эти меры особо не помогут",

– пояснил ученый в комментарии РИА ФАН. Он поддержал идею использовать подземные запасы воды в регионе. Но для этого сначала нужно провести исследования, поскольку последние данные о подземных источниках были получены в 1960-1970 г.г. На бурение скважин и прокладку труб от новых источников тоже потребуется время.

Важный момент – сократить существующую водопотерю. Сейчас из-за изношенности труб при доставке воды потребителям теряется до 40% объема - это колоссальная цифра, но чтобы улучшить ситуацию хотя бы вдвое потребуется около трех лет.

Иначе говоря, усилиями человека в ближайшее время проблему дефицита воды в Севастополе не решить. Все будет зависеть от "небесной канцелярии" – сколько осадков отмеряно Крыму грядущей зимой. Пока таких прогнозов нет. Но местные жители надеются, что два года подряд засухи не будет.

Ранее правительство РФ выделило 5 млрд руб. на модернизацию сетей водоснабжения в Крыму и Севастополе.