Смешные анекдоты на 16 октября

Шутки от "Утро.ру" сделают последний рабочий день максимально позитивным

Дочь попросила родителей устроить ей День Рождения в стиле Золушки. Они воплотили мечту девочки. Сами ушли в ресторан, а ее оставили дома – заниматься уборкой.

Разговор двух детей:

– Бабушка рассказала мне мистическую историю. Как-то они с подругами гуляли и увидели огромный светящийся шар, висящий в небе. Через несколько секунд он пропал.

– А где твоя бабушка жила?

– В Питере.

– А, тогда все понятно. Может быть, это было солнце?

Муж обращается к жене:

– Чем ты занята?

– Да так.

– В смысле "да так"?! Ты уже час рассматриваешь наше свидетельство о заключении брака! Что ты там ищешь?

– Да хочу найти срок годности.

Разговаривают лучшие подруги:

– Представляешь, мой вчера пришел домой под утро. Где был – не знаю.

– И как ты отреагировала?

– Сделала вид, что сплю. Так он взял стул и сел у изголовья кровати рядом со мной. Спустя пять минут я не выдержала и спросила: "Что ты здесь сидишь?". Знаешь, что он ответил?

– Что?

– Говорит: "Хочу, дорогая, быть в первом ряду, когда ты начнешь свой концерт".

Сын обращается к матери:

– Мам, слушай, а можно я еще погуляю?

– Ты что, с ума сошел?! У тебя роспись в ЗАГСе через час!