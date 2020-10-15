Смешные анекдоты на 16 октября

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– Бабушка рассказала мне мистическую историю. Как-то они с подругами гуляли и увидели огромный светящийся шар, висящий в небе. Через несколько секунд он пропал.
– А где твоя бабушка жила?
– В Питере.
– А, тогда все понятно. Может быть, это было солнце?
– Чем ты занята?
– Да так.
– В смысле "да так"?! Ты уже час рассматриваешь наше свидетельство о заключении брака! Что ты там ищешь?
– Да хочу найти срок годности.
– Представляешь, мой вчера пришел домой под утро. Где был – не знаю.
– И как ты отреагировала?
– Сделала вид, что сплю. Так он взял стул и сел у изголовья кровати рядом со мной. Спустя пять минут я не выдержала и спросила: "Что ты здесь сидишь?". Знаешь, что он ответил?
– Что?
– Говорит: "Хочу, дорогая, быть в первом ряду, когда ты начнешь свой концерт".
– Мам, слушай, а можно я еще погуляю?
– Ты что, с ума сошел?! У тебя роспись в ЗАГСе через час!
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