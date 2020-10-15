Новая мера будет действовать с 19 октября

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что ночные заведения, которые работают до утра, можно будет посещать только при одном условии. Посетителям нужно будет регистрировать свои номера телефонов.

В своем блоге градоначальник сообщил, что люди должны будут либо сканировать QR-код, либо отправлять сообщение на специальный номер. Если у кого-то из посетителей подтвердят инфекцию из Китая, то другим быстро об этом сообщат.

Так в городе получится прерывать новые цепочки заражения COVID-19. По словам Собянина, бары и ночные клубы были закрыты, потому что в них невозможно соблюдать социальную дистанцию. Сейчас также есть основания для запрета на их работу, но власти пока не хотят прибегать к такой мере.