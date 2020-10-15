На помощь придут подручные материалы

Каждый огородник знает, что оставшиеся на грядках растения нужно накрыть перед зимовкой. В противном случае посадки замерзнут, попросту не дожив до весны. Для того, чтобы создать для них комфортные условия, необходимо правильно выбрать материал для укрытия.

Рассмотрим, какие подручные материалы подойдут в качестве утеплителей.

Лапник

У хвойных веток есть несколько преимуществ. Во-первых, они создают дополнительную воздушную прослойку, которая согревает растения. Во-вторых, запах хвои отпугивает нежеланных гостей – грызунов. В-третьих, после наступления весны ветви уберегут посадки от палящих солнечных лучей.

Однако прежде чем покрывать грядки слоем лапника, необходимо тщательно перебрать все ветки. Если хоть одна из них будет поражена грибковым заболеванием – есть риск, что зараза переберется на здоровые растения.

Хворост

Если зима обещает быть снежной, то хворост станет отличным вариантом для укрытия грядок. Дело в том, что ветви задерживают снег, создавая теплую шапку. Кроме того, они медленно гниют и не преют.

Солома

Еще одним укрывным материалом является солома. Но здесь есть некоторые нюансы. Так, можно использовать только сухую солому. Поверх укрытия необходимо будет положить полиэтиленовую пленку, чтобы защитить его от воды.

Мешковина

Этот материал довольно популярен среди огородников. Однако, и тут имеются свои "подводные камни". Важно использовать чистые мешки, так как в старых могут обитать вредные для посадок грибки. Лучше выбирать ткань, сделанную из натуральных материалов.

Опилки

Необходимо пускать в ход опилки из натуральной древесины, а не ДСП. Полностью засыпать грядки не нужно. Лучшим вариантом считается мульчирование.

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