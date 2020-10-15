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Осень в европейской части России в этом году выдалась по-настоящему теплой. Эксперты отметили, сентябрь можно назвать самым теплым за всю историю наблюдений.
Однако вскоре на смену хорошей погоде придут сильные заморозки и мокрый снег. Первые заморозки начнутся в субботу, а в воскресенье жители столичного региона могут увидеть первый снег, пишут "Метеовести".
В целом, до конца недели установится дождливая погода с сильным ветром, ожидается похолодание до +7°С, уточняет "МИР 24".
"В общем, погода уже будет чисто осенняя, ни о каком бабьем лете уже разговаривать не придется", – подытожил специалист Михаил Леус,
Он также добавил, что теплая осень никак не повлияет на погоду зимой.
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