Похолодать может уже в ближайшую субботу

Осень в европейской части России в этом году выдалась по-настоящему теплой. Эксперты отметили, сентябрь можно назвать самым теплым за всю историю наблюдений.

Однако вскоре на смену хорошей погоде придут сильные заморозки и мокрый снег. Первые заморозки начнутся в субботу, а в воскресенье жители столичного региона могут увидеть первый снег, пишут "Метеовести".

В целом, до конца недели установится дождливая погода с сильным ветром, ожидается похолодание до +7°С, уточняет "МИР 24".

"В общем, погода уже будет чисто осенняя, ни о каком бабьем лете уже разговаривать не придется", – подытожил специалист Михаил Леус,

Он также добавил, что теплая осень никак не повлияет на погоду зимой.



