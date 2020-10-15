Постоянное недомогание может свидетельствовать о наличии опасного заболевания

Онкология, к сожалению, до сих пор трудно диагностируется на начальных стадиях. Порой болезнь протекает бессимптомно, поэтому рак можно обнаружить только на терминальных стадиях, когда вылечить его уже достаточно сложно. Врачи обнаружили, что существует целый ряд "тихих" симптомов, которые помогут обнаружить опухоль мозга на начальной стадии.

Британские специалисты отметили, что рак мозга можно обнаружить, когда болезнь только начинает развиваться. Это значительно облегчит лечение и повысит шансы на выздоровление.

В первую очередь, о наличии онкологии свидетельствуют частые головные боли, которые долго не проходят. Стоит пройти обследование, если в последнее время вы стали замечать, что у вас есть проблемы с памятью или ухудшилось зрение.

Если говорить о косвенных признаках, то стоит обратить внимание на тошноту, постоянное недомогание и усталость, пишет издание "Express".

Медики также отметили, что рак мозга не зависит от возраста и пола. Этому заболеванию могут быть подвержены и взрослые, и дети. Также симптомы могут зависеть от того, в какой части мозга прогрессирует опухоль.

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