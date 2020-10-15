Ситуацию взял под контроль глава региона

О массовой смерти морских обитателей в акватории Авачинской бухты в Камчатском крае одним из первых рассказал серфер Антон Морозов. Неравнодушный россиянин продолжает следить за развитием ситуации. По имеющейся у него информации, на поиск причин экотрагедии брошены силы целого ряда профильных ведомств и учреждений.

Морозов рассказал, что над загадкой Авачинской бухты работает штаб высококвалифицированных экспертов: среди них есть океанологи, биологи, спасители, а также сотрудники различных организаций и ведомств.

Кроме того, к решению проблемы активно подключились волонтеры и представители общественности. Люди собирают фото – и видеоматериалы, которые могут помочь специалистам разобраться в ситуации. Серфер отметил, что в начале этой истории интернет наводнило огромное количество видеороликов и фотографий, а также версий произошедшего. Сейчас ажиотаж вокруг инцидента спал, и эксперты могут спокойно продолжить работу по поиску и устранению причин трагедии. На данный момент по этому делу отрабатывается несколько теорий.

При этом Антон Морозов поддерживает постоянный диалог с главой края Владимиром Солодовым. Губернатор первым получил информацию о странностях, творящихся на Халактырском пляже, и тут же подключился к решению проблемы.

Солодов оперативно отправил на место происшествия экспертов для забора проб воды, а после привлек к работе научные центры и обратился за помощь к ведущим российским специалистам.

Серфер рассказал, что эксперты слаженно работают над проблемой и прикладывают все усилия для определения причины трагедии. Морозов также добавил, что после произошедшего власти усилят контроль за охраной экологии на Камчатке. Сообщение Антона Морозова размещено на официальном сайте Камчатского края.

В начале октября в прессе появилась информация о массовой гибели морских обитателей в районе Халактырского пляжа и других бухтах. В некоторых места в воде был обнаружен фенол и нефтепродукты.

Позже глава региона Владимир Солодов переговорил с представителем российского отделения экоорганизации Greenpeace Василием Яблоковым.

Сейчас ученые работают с пробами воды для установления причин произошедшего. При этом популярная теория о том, что в воду попали отравляющие вещества с Козельского полигона ядохимикатов, была опровергнута.