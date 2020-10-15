Кислицына в прямом эфире обсудит с губернатором Орловской области Клычковым итоги его трехлетней работы

Кислицына в прямом эфире обсудит с губернатором Орловской области Клычковым итоги его трехлетней работы
Андрей Клычков. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Мероприятие пройдет 15 октября

 Директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына объявила, что сегодня состоится прямой эфир с участием губернатора Орловщины Андрея Клычкова.

На странице в Инстаграм она раскрыла подробности предстоящей встречи. Речь пойдет об итогах трехлетней работы Клычкова в качестве главы региона и планах на будущее. Кроме того, планируется обсуждение самой актуальной темы – коронавируса. Губернатор расскажет, как в Орловской области борются с COVID-19.

Прямой эфир состоится уже сегодня, 15 октября. Начало запланировано на 19.00. Пользователи могут присылать вопросы к предстоящему эфиру, отметила Кислицына.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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