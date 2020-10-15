Трое погибших: Армения обстреляла кладбище в Тертере во время похорон

Трое погибших: Армения обстреляла кладбище в Тертере во время похорон
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Еще пятеро мирных жителей были ранены

Армянские военные ударили по азербайджанскому городу Тертер. Атака пришлась и по району кладбища, где в тот момент проходила траурная церемония. Жертвами обстрела стали трое мирных жителей. Пострадали пять человек. Об этом заявил завотделом администрации президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, пишет News.ru со ссылкой на азербайджанские СМИ.

О случившемся Гаджиев высказался и в Твиттер. Он подчеркнул, что Баку сохраняет суверенное право защищать своих жителей. Произошедшее он назвал "политикой террора" со стороны Еревана в отношении мирных граждан.

Отмечается, что после гибели гражданских в результате атаки Армении в Азербайджане завели уголовное дело. В Генпрокуратуре сообщили, что делают все возможное для расследования в условиях боевых действий.

Конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. В своем обращении азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Армения в последнее время регулярно устраивала провокации и осудил Ереван за обстрел населенных пунктов и позиций армии республики. Позже в интервью Алиев отмечал, что перемирие между Баку и Ереваном продолжалось долгие годы. Политик с сожалением констатировал, что таких масштабных боевых действий в Нагорном Карабахе не было уже лет тридцать.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров

Надежду на решение проблемы с водой в Крыму развеяли ученые

В ближайшее время ликвидировать бедственное положение в регионе не получится

Танцующие президенты: Лукашенко в обнимку с Сердючкой и Ельцин-дирижер - самые яркие видео

Подвигаться под музыку любят даже первые лица мировых держав

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1015 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей