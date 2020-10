Трое погибших: Армения обстреляла кладбище в Тертере во время похорон

Армянские военные ударили по азербайджанскому городу Тертер. Атака пришлась и по району кладбища, где в тот момент проходила траурная церемония. Жертвами обстрела стали трое мирных жителей. Пострадали пять человек. Об этом заявил завотделом администрации президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, пишет News.ru со ссылкой на азербайджанские СМИ.

О случившемся Гаджиев высказался и в Твиттер. Он подчеркнул, что Баку сохраняет суверенное право защищать своих жителей. Произошедшее он назвал "политикой террора" со стороны Еревана в отношении мирных граждан.

Отмечается, что после гибели гражданских в результате атаки Армении в Азербайджане завели уголовное дело. В Генпрокуратуре сообщили, что делают все возможное для расследования в условиях боевых действий.

