Как видят Россию в США: ответ американского журналиста

Как видят Россию в США: ответ американского журналиста
Фото: Walter G. Allgower/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Эксперт дал россиянам пару советов

Российский ведущий американского происхождения Тим Керби рассказал о том, как представляется жизнь в России обычным жителям США. По словам эксперта, многие американцы думают, что наша страна – один сплошной ГУЛАГ.

Самому Тиму Керби такое положение дел кажется смешным. Однако, наряду с этим, сложившаяся ситуация вскрывает, какие промахи и недоработки были допущены российской стороной. Так, американский образ жизни активно пропагандируется на всех площадках. Российский обыватель любит американские фильмы, одежду, компьютерные игры, гаджеты и даже смотрит американские новости.

В этом плане Россия проигрывает по всем фронтам. Очевидно, что в США массовый зритель не интересуется российскими фильмами, новостями и прочим. По мнению Тима Керби, именно поэтому у среднего американца формируется искаженный образ нашей страны.

Российскую позицию и повестку отслеживают только проживающие в США интеллектуалы, а для обычного потребителя – Россия страна мало понятная. Своим мнением известный журналист поделился на конференции в медиацентре "Патриот", созданном при участии РИА ФАН.

По мнению Керби, для того чтобы переломить сложившиеся стереотипы, России нужно создать хотя бы один хороший фильм, который показывает русский характер и национальные идеи.

Между тем, российско-американские отношения действительно сложно назвать добрососедскими. Сегодня именитый профессор рассказал, в каком случае Россия не откажется запустить по США все имеющиеся у нее ядерные боеголовки.

Ольга ФЕДОРОВА

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