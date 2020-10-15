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Европа ввела санкции против России из-за дела Навального, в Москве отреагировали на новые ограничения, а на Украине признались в тайных закупках российской вакцины – все, чем запомнился этот день – в сегодняшнем дайджесте.

Политика

Евросоюз ввел рестрикции против нашей страны в связи с "отравлением" оппозиционера Алексея Навального. К ЕС присоединились и британцы. В России уже отреагировали, пообещав ответить зеркальными мерами.

Эксперт тем временем прокомментировал шумиху вокруг дела Навального. По его мнению, Германия спланировала историю с блогером ради торга с Россией по "Северному потоку – 2".

Коронавирус

На Украине, которая оказалась не в состоянии разработать собственную вакцину, тайно закупают российский препарат от коронавируса. Об этом сообщил врач. Украинский медик подчеркнул, что демонстративный отказ властей от вакцины российского производства – полный абсурд.

Шоу-бизнес

От коронавируса сегодня скончалась заслуженная артистка России Марина Аничкова. Актрисе было 67 лет.

В Сети появилось фото новорожденной внучки Аллы Пугачевой. Примадонна стала бабушкой в пятый раз.