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Европа ввела санкции против России из-за дела Навального, в Москве отреагировали на новые ограничения, а на Украине признались в тайных закупках российской вакцины – все, чем запомнился этот день – в сегодняшнем дайджесте.
Политика
Евросоюз ввел рестрикции против нашей страны в связи с "отравлением" оппозиционера Алексея Навального. К ЕС присоединились и британцы. В России уже отреагировали, пообещав ответить зеркальными мерами.
Эксперт тем временем прокомментировал шумиху вокруг дела Навального. По его мнению, Германия спланировала историю с блогером ради торга с Россией по "Северному потоку – 2".
Коронавирус
На Украине, которая оказалась не в состоянии разработать собственную вакцину, тайно закупают российский препарат от коронавируса. Об этом сообщил врач. Украинский медик подчеркнул, что демонстративный отказ властей от вакцины российского производства – полный абсурд.
Шоу-бизнес
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