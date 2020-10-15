Проверенные методы помогут спасти урожай

Часто уже в зимнее время многие хозяйки обнаруживают, что урожай картошки начал гнить. Не спешите выбрасывать картофель, потому что спасти урожай можно, если вовремя принять необходимые меры.

Почему картофель гниет?

У этого явления может быть несколько причин. Как правило, корнеплоды могут начать портиться из-за инфекций, особенностей сорта или неправильного хранения.

Стоит отметить, что особенно плохо хранятся ранние сорта картофеля, поэтому с ними нужно быть аккуратнее. Для того, чтобы урожай хранился дольше, опытные садоводы советуют сажать сорта "Пикассо", "Журавинка" или "Никулинский".

Также очень важно правильно хранить картофель. Делать это нужно в прохладном сухом помещении, иначе болезни начнут быстро прогрессировать.

Более того, во время выращивания картофеля необходимо правильно ухаживать за будущим урожаем. Ни в коем случае нельзя перебарщивать с удобрениями, особенно с азотсодержащими.

Как предотвратить гниение?

Отправляйте на хранение лежкие клубни. Не стоит их заранее мыть, будет гораздо лучше, если картофель будет грязный и сухой.

Не пренебрегайте сортировкой. Поврежденные клубни нужно убрать в другое место, иначе они могут стать причиной гниения всего урожая.

Правильные условия хранения – основной секрет успеха. Картофель следует хранить на возвышении 10–15 см от пола. Тара обязательно должна проветриваться.

Если верить народным методам, добавление золы, свеклы или сосновых веток в емкость, где хранятся корнеплоды, может заметно увеличить срок хранения.

Что делать, если картофель уже начал гнить?

Если клубни уже начали гнить, тогда необходимо принимать экстренные меры. Для начала переберите картошку, выкиньте испорченные клубни, а оставшиеся обработайте фунгицидом. После этого просушите урожай в течение 14 дней.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как правильно хранить картофель в домашних условиях.