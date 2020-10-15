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Жителей Подмосковного региона предупредили об ухудшении погоды вечером 15 октября.
В четверг прогнозируется усиление западного ветра, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
На официальном сайте МЧС гражданам области порекомендовали парковать автомобили вдали от деревьев и шатких конструкций и обходить деревья, линии электропередач, трубопроводы, эстакады и мосты. Без лишней необходимости лучше не выходить на улицу.
Ранее стало известно, что в Москве на смену теплой погоде придут заморозки и мокрый снег.
В ближайшее время ликвидировать бедственное положение в регионе не получится
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