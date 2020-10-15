Порывы могут достигать 17 метров в секунду

Жителей Подмосковного региона предупредили об ухудшении погоды вечером 15 октября.

В четверг прогнозируется усиление западного ветра, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

На официальном сайте МЧС гражданам области порекомендовали парковать автомобили вдали от деревьев и шатких конструкций и обходить деревья, линии электропередач, трубопроводы, эстакады и мосты. Без лишней необходимости лучше не выходить на улицу.

Ранее стало известно, что в Москве на смену теплой погоде придут заморозки и мокрый снег.