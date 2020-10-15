Жителей Подмосковья предупредили о сильном ветре в четверг

Порывы могут достигать 17 метров в секунду

Жителей Подмосковного региона предупредили об ухудшении погоды вечером 15 октября. 

В четверг прогнозируется усиление западного ветра, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

На официальном сайте МЧС гражданам области порекомендовали парковать автомобили вдали от деревьев и шатких конструкций и обходить деревья, линии электропередач, трубопроводы, эстакады и мосты. Без лишней необходимости лучше не выходить на улицу. 

Ранее стало известно, что в Москве на смену теплой погоде придут заморозки и мокрый снег. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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