Уборка займет немного времени

Мыть натяжные потолки нужно минимум 1-2 раза в год, потому что на них скапливается много грязи и пыли. Однако уборка не занимает много времени и не требует дополнительных расходов.

Для мытья потолков понадобятся стремянка, швабра, тряпки из микрофибры, теплая вода и жидкое мыло. Этот набор средств отлично очистит потолок от копоти, грязи и налета.

К слову, лучше всего использовать телескопическую швабру, которая сможет дотянуться до самых дальних углов.

Для начала нужно развести в емкости с теплой водой мыльный раствор. Не переусердствуйте с мылом, на 1 стакан воды будет достаточно 3-4 капель мыла.

После смочите тряпку в растворе и начинайте мыть потолок, двигаясь от одного угла к другому. Не используйте жесткие губки и тряпки, которые могут повредить потолок. Для удобства воспользуйтесь стремянкой. Также не стоит слишком сильно давить на потолок, иначе его можно повредить.

Чтобы предотвратить появление разводов, обязательно пройдитесь по потолку влажной чистой тряпкой, двигаясь по тому же направлению.

На последнем этапе потолок нужно протереть сухой тряпкой, чтобы окончательно убрать остатки мыльного раствора.

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