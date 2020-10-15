Правда о событиях в Солсбери открылась благодаря делу оппозиционера

Истинных виновников случившегося с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией следует искать вовсе не в России.



Отравление Скрипалей произошло в марте 2018 года в британском городе Солсбери. После того, как Лондон заявил об отравлении отца и дочери, разразился политический скандал – в покушении обвинили Россию. Доказательств британцы не предоставили до сих пор, что не мешает Западу использовать эту историю для давления на Москву. Между тем искать отравителей нужно не в нашей стране. На фоне дела о якобы попытке убийства оппозиционера Алексея Навального стала четко понятна уже отработанная на Скрипалях схема. На это указал член Общественной палаты РФ Сергей Марков.

Эксперт заявил, что провокацию с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль устроили британские спецслужбы. И назвал причину – фальшивое "русское досье" на президента США Дональда Трампа, которое писал бывший сотрудник ГРУ.

"Сергей Скрипаль был "полуотравлен", а фактически спрятан британскими спецслужбами, чтобы скрыть фальсификацию "русского досье Трампа",

– подчеркнул Марков в эфире медиагруппы "Патриот".

Понять схему не составило труда после аналогичного случая с Навальным.

"..Навальный был отравлен британскими спецслужбами",

– уверен эксперт. Он указал на такое же фальшивое покушение и незамедлительное введение санкций против России. Запад продолжает раскручивать эту историю, как было со Скрипалями, чтобы еще раз нанести урон репутации Москвы на мировой политической арене, заключил Марков. Об этом пишет РИА ФАН.

Сегодня Евросоюз и Британия ввели антироссийские санкции, обосновав это причастностью Москвы к "отравлению" Навального. РФ отвергает эти обвинения.

В четверг также появились любопытные новости о британской королеве. Елизавета II, выйдя из самоизоляции, которая длилась 7 месяцев, первым делом направилась в Портон-Даун на встречу с военными экспертами, которые занимались делом Скрипалей, и наградила их.