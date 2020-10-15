Известная художница найдена мертвой в Москве

Известная художница найдена мертвой в Москве
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ей было 92 года

Бездыханное тело Нины Ковининой нашли в ее квартире, которая расположена на юго-западе Москвы. 

Тревогу забили соседи художницы. Они заметили, что пожилая женщина уже долгое время не выходила из квартиры. Соседи попытались дозвониться до Ковининой, но на звонки и стуки в дверь никто не отвечал, тогда было решено обратиться за помощью в полицию. 

Сотрудники правоохранительных органов вскрыли дверь и обнаружили, что Нина Сергеевна мертва.  Предварительной причиной смерти художницы считают острую сердечно-сосудистую недостаточность, пишет "Комсомольская правда". 

Телесных повреждений и признаков насильственной смерти при осмотре обнаружено не было. 

Ковинина с самого детства испытывала тягу к рисованию. Она окончила Харьковский художественный институт, в котором познакомилась со своим будущим мужем, который, к слову, тоже был художником. 

Переезд в столицу Узбекистана сильно повлиял на творчество художницы. В своих работах она отражала местный колорит и невероятные пейзажи. 

Напомним, что ранее в столице мертвой была обнаружена жена известного русского художника Андрея Логвина. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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