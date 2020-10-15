Ей было 92 года

Бездыханное тело Нины Ковининой нашли в ее квартире, которая расположена на юго-западе Москвы.

Тревогу забили соседи художницы. Они заметили, что пожилая женщина уже долгое время не выходила из квартиры. Соседи попытались дозвониться до Ковининой, но на звонки и стуки в дверь никто не отвечал, тогда было решено обратиться за помощью в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов вскрыли дверь и обнаружили, что Нина Сергеевна мертва. Предварительной причиной смерти художницы считают острую сердечно-сосудистую недостаточность, пишет "Комсомольская правда".

Телесных повреждений и признаков насильственной смерти при осмотре обнаружено не было.

Ковинина с самого детства испытывала тягу к рисованию. Она окончила Харьковский художественный институт, в котором познакомилась со своим будущим мужем, который, к слову, тоже был художником.

Переезд в столицу Узбекистана сильно повлиял на творчество художницы. В своих работах она отражала местный колорит и невероятные пейзажи.

Напомним, что ранее в столице мертвой была обнаружена жена известного русского художника Андрея Логвина.