Сегодня монаршая особа впервые после долгих месяцев изоляции показалась на публике. Для выхода в свет Елизавета II выбрала неожиданное место – королева посетила Солсбери и военную лабораторию Портон-Даун.

В сопровождении внука, принца Уильяма, она пообщалась с экспертами, которые занимались делом Скрипалей, и наградила их. И хотя в поведении Елизаветы II не было ничего необычного, СМИ все же нашли тайный знак.

Журналисты обратили внимание на брошь королевы, которую она выбрала сегодня. Монаршая особа известна своей любовью к этим украшениям. Во время визита в Солсбери на костюме королевы красовалась винного цвета брошь. Ее называют "Кровь русских царей", утверждает "Царьград".

Royal fashion note: The Queen is wearing a Stewart Parvin old rose cashmere coat and silk dress of autumnal woodland florals with a matching hat by Rachel Trevor Morgan at Porton Down today. (Doesn’t that take you back to pre-pandemic times?) pic.twitter.com/XcG7zje1c3