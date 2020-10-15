Брошь королевы привлекла внимание журналистов и любителей конспирологии

Сегодня монаршая особа впервые после долгих месяцев изоляции показалась на публике. Для выхода в свет Елизавета II выбрала неожиданное место – королева посетила Солсбери и военную лабораторию Портон-Даун.

В сопровождении внука, принца Уильяма, она пообщалась с экспертами, которые занимались делом Скрипалей, и наградила их. И хотя в поведении Елизаветы II не было ничего необычного, СМИ все же нашли тайный знак.

Журналисты обратили внимание на брошь королевы, которую она выбрала сегодня. Монаршая особа известна своей любовью к этим украшениям. Во время визита в Солсбери на костюме королевы красовалась винного цвета брошь. Ее называют "Кровь русских царей", утверждает "Царьград".

Royal fashion note: The Queen is wearing a Stewart Parvin old rose cashmere coat and silk dress of autumnal woodland florals with a matching hat by Rachel Trevor Morgan at Porton Down today. (Doesn’t that take you back to pre-pandemic times?) pic.twitter.com/XcG7zje1c3 — Richard Palmer (@RoyalReporter) October 15, 2020

Как отмечается в сообщении, некоторые пользователи сочли это тайным знаком королевы. Ведь именно из-за событий со Скрипалями в этом британском городе начался политический скандал вокруг России. Москву обвинили в попытке убийства бывшего шпиона и его дочери.

Отметим, что Елизавете II не впервые приписывают какие-то тайные знаки и послания. Ранее предостережение нашли в королевском поздравлении с Днем России.