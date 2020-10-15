"Кровь русских царей": СМИ обсуждают тайный знак Елизаветы II в Солсбери

"Кровь русских царей": СМИ обсуждают тайный знак Елизаветы II в Солсбери
Елизавета II. Фото: Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Брошь королевы привлекла внимание журналистов и любителей конспирологии

Сегодня монаршая особа впервые после долгих месяцев изоляции показалась на публике. Для выхода в свет Елизавета II выбрала неожиданное место – королева посетила Солсбери и военную лабораторию Портон-Даун.

В сопровождении внука, принца Уильяма, она пообщалась с экспертами, которые занимались делом Скрипалей, и наградила их. И хотя в поведении Елизаветы II не было ничего необычного, СМИ все же нашли тайный знак.

Журналисты обратили внимание на брошь королевы, которую она выбрала сегодня. Монаршая особа известна своей любовью к этим украшениям. Во время визита в Солсбери на костюме королевы красовалась винного цвета брошь. Ее называют "Кровь русских царей", утверждает "Царьград".

Как отмечается в сообщении, некоторые пользователи сочли это тайным знаком королевы. Ведь именно из-за событий со Скрипалями в этом британском городе начался политический скандал вокруг России. Москву обвинили в попытке убийства бывшего шпиона и его дочери.

Отметим, что Елизавете II не впервые приписывают какие-то тайные знаки и послания. Ранее предостережение нашли в королевском поздравлении с Днем России.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Надежду на решение проблемы с водой в Крыму развеяли ученые

В ближайшее время ликвидировать бедственное положение в регионе не получится

Танцующие президенты: Лукашенко в обнимку с Сердючкой и Ельцин-дирижер - самые яркие видео

Подвигаться под музыку любят даже первые лица мировых держав

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1016 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей