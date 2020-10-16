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Накануне стало известно еще об одном таланте Сергея Шойгу: оказалось, что министр обороны пишет рассказы, а вчера состоялась презентация его книги. В своем произведении военный вспоминает о разных эпизодах из жизни и встречах со знаменитыми людьми. Один из разговоров с Виктором Черномырдиным министр описал на страницах книги.
Однажды экс-премьер вызвал Шойгу на разговор: некий губернатор жаловался на военного и просил снять его с поста министра. Черномырдин к словам чиновника отнесся скептически, сам же Шойгу был крайне удивлен.
"Виктор Степанович умел ошарашить, и этот вывод подтверждался не раз",
– пишет министр обороны. После этого бывший премьер-министр обратился к Шойгу с неожиданной просьбой: "Найди и пошли его ...". Однако стоило министру обороны дойти до двери, Черномырдин изменил свое решение:
"Постой, не надо. Я его сам пошлю!"
Случай в кабинете Виктора Степановича министр вспомнил в рассказе "Просьба". Отрывок из книги публикует "Русский пионер". Как отметил сам Шойгу, это произведение в первую очередь – о героях случившихся с ним событий.
"Перебираешь в памяти то время. Как мы жили. Как становились другими, и страна становилась другой",
– цитирует автора "Российская газета".
Сейчас Минобороны России активно участвует в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Ранее Сергей Шойгу созвонился с главами военных ведомств Турции, Армении и Азербайджана.
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