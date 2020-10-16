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В России утвердили график нерабочих дней на 2021 год. Теперь 31 декабря жители нашей страны будут официально отдыхать. Постановление о переносе выходных в следующем году подписал Михаил Мишустин.
Сделать день перед новогодней ночью нерабочим Владимиру Путину предложили в декабре 2019 г., и президент счел это логичным. Однако изменения коснутся лишь 2021 г. и будут связаны с переносом выходных.
В Министерстве труда отметили, что праздничные 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье, поэтому нерабочими днями решили сделать 5 ноября и 31 декабря. Именно этот график и утвердили сегодня в правительстве.
Таким образом, в 2021 г. россияне будут отдыхать с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября, передает РИА "Новости".
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