Новогодние праздники станут на один день дольше

В России утвердили график нерабочих дней на 2021 год. Теперь 31 декабря жители нашей страны будут официально отдыхать. Постановление о переносе выходных в следующем году подписал Михаил Мишустин.

Сделать день перед новогодней ночью нерабочим Владимиру Путину предложили в декабре 2019 г., и президент счел это логичным. Однако изменения коснутся лишь 2021 г. и будут связаны с переносом выходных.

В Министерстве труда отметили, что праздничные 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье, поэтому нерабочими днями решили сделать 5 ноября и 31 декабря. Именно этот график и утвердили сегодня в правительстве.

Таким образом, в 2021 г. россияне будут отдыхать с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября, передает РИА "Новости".

А вот в Совете Федерации ранее предлагали сократить январские каникулы в два раза.