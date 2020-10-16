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Вода из новых скважин, которые начали бурить в Крыму на этой недели, поступит в дома жителей Симферополя уже в январе. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Жители смогут воспользоваться дополнительными 30 тысячами кубометров воды из подземных источников. Как отметил глава, после завершения работ сильно улучшится качество воды и будет легче соблюдать график ее подачи в дома, пишет РИА "Новости".
Проблема с водой в Крыму появилась после 2014 года, когда Украина приняла решение перекрыть Северо-Крымский канал, который снабжал полуостров около 80% пресной воды. Ситуация ухудшилась в этом году – на это повлияла засуха в регионе, в результате которой водохранилища опустели.
Несмотря на то, что решение Киева противоречит правам человека на свободный доступ к средствам обеспечения жизни – в числе которых питьевая вода, в Незалежной не намерены открывать Северо-Крымский канал. На Украине продолжаются призывы держать водную блокаду, чтобы насолить России.
Ученые полагают, что в ближайшее время ликвидировать дефицит воды на полуострове не получится.
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