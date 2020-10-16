Уже в январе: власти сделали заявление по воде в Крыму

Уже в январе: власти сделали заявление по воде в Крыму
Фото: Serguei Fomine/Russian Look/www.globallookpress.com
На полуострове готовятся к решению водного дефицита

Вода из новых скважин, которые начали бурить в Крыму на этой недели, поступит в дома жителей Симферополя уже в январе. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. 

Жители смогут воспользоваться дополнительными 30 тысячами кубометров воды из подземных источников. Как отметил глава, после завершения работ сильно улучшится качество воды и будет легче соблюдать график ее подачи в дома, пишет РИА "Новости". 

Проблема с водой в Крыму появилась после 2014 года, когда Украина приняла решение перекрыть Северо-Крымский канал, который снабжал полуостров около 80% пресной воды. Ситуация ухудшилась в этом году – на это повлияла засуха в регионе, в результате которой водохранилища опустели. 

Несмотря на то, что решение Киева противоречит правам человека на свободный доступ к средствам обеспечения жизни – в числе которых питьевая вода, в Незалежной не намерены открывать Северо-Крымский канал. На Украине продолжаются призывы держать водную блокаду, чтобы насолить России. 

Ученые полагают, что в ближайшее время ликвидировать дефицит воды на полуострове не получится. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

новости партнеров

В США приняли неожиданное решение по Крыму

Теперь американские гражданские суда могут появляться у полуострова

"Все ракеты сразу по Штатам": эксперт предрек ответ России в случае ядерной войны

Специалист напомнил о российском вооружении, которое может превратить целую страну в радиоактивную пустыню

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1017 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей