Володин рассказал о работе Госдумы над бюджетом страны

Володин рассказал о работе Госдумы над бюджетом страны
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Профильные комитеты ГД обсудят с министерствам проект документа

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что большинство профильных комитетов парламента уже успели дать заключения и обсудить проект государственного бюджета, запланированного в период с 2021 по 2023 год.

На следующей неделе, отметил Володин, состоится обсуждение госпрограмм, которые будут рассматриваться профильными комитетами парламента совместно с министерствами. Каждая государственная программа будет представлена чиновникам в полном объеме информации о расходах и запланированным показателям.

По словам Володина, сперва рассмотрят программы по развитию здравоохранительной, образовательной и социальной сфер – они имеют ключевое значение и влияют на решение государственных задач, обозначенных главой РФ Владимиром Путиным.

22 октября состоится обсуждение бюджета среди фракций парламента. Депутаты "Единой России" зададут главе Минфина Антону Силуанову ряд вопросов и сформируют необходимые приоритеты, сообщается на сайте Госдумы.

Ранее Володин обсудил с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным проект трехлетнего бюджета страны, обговорив положения документа по плановому периоду.

Егор МАЛКОВ

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