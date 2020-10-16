Более 10 тысяч заявок подали на первый конкурс президентских грантов 2021 года

Итоги планируют подвести до 15 января

Фонд президентских грантов завершил прием заявок вчера, 15 октября. Представили некоммерческих организаций из всех российских регионов подали 10063 проекта.

В 2021 году конкурс будет проводиться в десятый раз, однако 64% заявителей участвуют в нем впервые. Наибольшее число инициатив – 1799 – было представлено в сфере охраны здоровья и пропаганды здорового образа жизни. В области социальной поддержки и защиты граждан подали 1389 заявок, а в сохранении исторической памяти – 1 225.

"Чаще всего авторы инициатив запрашивают гранты в группе от 500 тыс. до 3 млн рублей. Таких проектов – 50,5%",

– уточнили в пресс-службе Фонда. А вот заявок на сумму до 50 тыс. подали 32,7% участников.

Итоги конкурса планируют подвести до 15 января 2021 года. А уже с 1 февраля начнется финансирование выбранных проектов.

По результатам конкурса распределят первую часть средств, предусмотренную для поддержки некоммерческих организаций в следующем году. Всего на президентские гранты выделили около 10,2 млрд рублей. В 2021 году эта сумма включает в себя софинансирование Фондом президентских грантов региональных программ поддержки некоммерческих организаций.

В Фонд президентских грантов поступило более 87,5 тыс. инициатив с апреля 2017 года. Профинансированы были 15 877 проектов на сумму 32,8 млрд рублей.

