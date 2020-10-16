Аксенов заметил просветление в умах властей США

Аксенов заметил просветление в умах властей США
Сергей Аксенов. Фото: glava.rk. gov.ru/Global Look Press/www.globallookpress.com
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В Вашингтоне переоценили ситуацию с безопасностью в Крыму

Признав небо над Симферополем безопасным для гражданских самолетов, США дали реальную оценку ситуации и поступили прагматично. Об этом заявил глава Крымской республики Сергей Аксенов в пятницу, 16 сентября.

Накануне стало известно, что Федеральное управление авиацией США отменило запрет на полеты пассажирских самолетов над Симферополем, который был введен в 2014 году. В ведомстве отметили, что решение не означает признания Крыма российской территорией и связано с переоценкой угроз безопасности гражданским воздушным судам.

"Это решение свидетельствует о некотором "просветлении" в умах американской власти",

оценил Аксенов, подчеркнув, что ситуация в Крыму всегда была безопасной, несмотря на постоянные попытки извне ее дестабилизировать. 

Ранее стало известно, что Россия блокировала подходы к Крыму с моря и воздуха, а в сентябре показательно устроила атаку по предполагаемому противнику в Черном море ракетами "Калибр". При этом силы НАТО регулярно пытаются нащупать слабые места в российской обороне полуострова.

Николай ВИКТОРОВ

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