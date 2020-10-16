Смешные анекдоты на 17 октября

Смешные анекдоты на 17 октября
Фото: Markus Brunner/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Свежие шутки и приколы от "Утро.ру" поднимут настроение

    •  Моя собака чем-то напоминает мне аналитика с моей работы.

      – Ну и каким же образом?

      – Тоже вечно пытается что-то нарыть, глядя на меня такими умными глазами, а объяснить ничего не способна.

      • Накануне из банка звонили. Предлагают кредит из-за коронавируса. С той же ставкой, что была до пандемии. Я вот все ее могу понять: это у меня проблемы или у банка?.
        – Ну так они проверяли, живой я либо мертвый.
        – Скорее всего. Если живой, можно и дальше стричь.
      •  Преподаватель обратился к студенту на зачете:
        – Вопрос на оценку "пять". Расскажите мне об уравнении Бернулли.
        – молчит.
        – Вопрос баллом ниже. Назовите уравнение реактивной тяги.
        – молчит.
        – Ну как же с вами быть? Три балла: каков цвет обложки учебника, по которому вы готовились к зачету?
        С задних рядов:
        – Вот валит, гад! 
      •  Жена все время повторяет: "Помой пол – лучше тебя не моет никто", "Нарежь хлеб – никто не нарезает его аккуратнее". Вот я и был уверенным в своей исключительности. Однажды заявились на тещину дачу. И теща расхаживает по участку и повторяет: "Ваня, прополи морковку – так сорняки выкапываешь – никто так не может". Тут-то до меня дошло...
      •  Муж разговаривает с женой:
        – Любовь моя! В кои-то веки будем жить с тобой в дорогой квартире!
        – Любимый! Неужели ты решил приобрести для нас новое жилье?
        – Нет, любимая, коммуналка снова подорожала.
      •  Сын рассорился со своими родителями: – Устал от того, что с вами живу: приходить нужно постоянно вовремя! Желаю романтики и свободы, девушек и отдыха! Ухожу! Отец приободрился: – Погоди, сынок, я с тобой пойду!
      •  Когда ты слышишь от супруги вопрос: "Что бы ты без меня делал?", главное, так мечтательно не улыбайся.
Егор МАЛКОВ

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