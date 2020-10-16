Ведомство продолжает исследования проб воды из Тихого океана

Федерально медико-биологическое агентство России (ФМБА) провело исследование объектов, взятых на пробу из речной и морской воды на Камчатке. В ведомстве не установили связи между ухудшением состояния здоровья людей и качеством проб.

Отмечается, что содержание тяжелых металлов и иных токсичных веществ находится в допустимой норме. ФМБА продолжает исследования полученных объектов.

"По предварительному заключению специалистов, воде в исследуемых объектах присвоен V класс опасности – это значит, что она является практически безопасной", – сообщается на сайте ФМБА.



Ранее глава Камчатского края Владимир Солодов заявил, что после катастрофы у Авачинской бухты, где и было обнаружено загрязнение окружающей среды на берегу Тихого океана, не было выявлено следов токсина в воде и воздухе.