СМИ Незалежной делают провокационные вбросы, ссылаясь на ОБСЕ

Русские танки замечены в Донбассе. Статьи такими пугающими заголовками появились в украинской прессе после очередного отчета о ситуации на Украине, озвученного на заседании Совета ОБСЕ.

На самом деле европейские наблюдатели никаких "русских танков" в регионе не видели и вообще иностранного присутствия в Донбассе не наблюдали. Напротив, отметили, что прошедшую неделю на линии соприкосновения соблюдалось "относительное спокойствие".

Между тем, в Европе обратили внимание на "сообщения об обнаружении вооружений, размещенных с нарушением линий отведения" в неподконтрольных Киеву районах. Это стало основанием, например, для "Обозревателя" написать, что "В ЕС встревожились из-за российских танков на Донбассе".

"Укринформ" на такой провокационный заголовок не решились, но предварили статью фотографией с танками.

Накануне замглавы СНБО Сергей Кривонос высказался о "потоке российских гробов" с Украины, а прежде и глава МИД страны Дмитрий Кулеба заявил, что Незалежная готова к войне.

Ранее в Москве подчеркнули, что не вынашивают агрессивных планов, но подобные заявления из Киева могут свидетельствовать о подготовке вооруженной провокации.