В кабмине начали подсчитывать расходы на индексацию пенсий

В кабмине начали подсчитывать расходы на индексацию пенсий
Фото: ikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В какую сумму эта инициатива обойдется госбюджету, пока непонятно

В Минтруде рассказали, на каком этапе находится работа по реализации проекта об обязательной индексации пенсионных выплат работающим пожилым людям.  По словам главы ведомства Антона Котякова, эксперты активно прорабатывают различные варианты и заняты расчетами.

Проект пока находится в работе, и правительство еще не подсчитало, сколько бюджетных средств нужно будет затратить на претворение данной инициативы в жизнь. Как отметил Котяков, цена этого проекта для госбюджета будет определена после того, как кабмин выберет окончательный вариант решения данного вопроса, передает РИА "Новости".

Глава Минтруда заверил, что в правительстве активно работают над этой инициативой и в скором времени на стол российского лидера лягут возможные варианты реализации проекта об индексации пенсий работающих пенсионеров.

Ранее "Утро.ру" уже рассказывало, что в России активно обсуждаются пути увеличения ежемесячного денежного обеспечения работающих пенсионеров. На данный момент вопрос упирается в бюджет Пенсионного фонда.

Ольга ФЕДОРОВА

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