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В Минтруде рассказали, на каком этапе находится работа по реализации проекта об обязательной индексации пенсионных выплат работающим пожилым людям. По словам главы ведомства Антона Котякова, эксперты активно прорабатывают различные варианты и заняты расчетами.
Проект пока находится в работе, и правительство еще не подсчитало, сколько бюджетных средств нужно будет затратить на претворение данной инициативы в жизнь. Как отметил Котяков, цена этого проекта для госбюджета будет определена после того, как кабмин выберет окончательный вариант решения данного вопроса, передает РИА "Новости".
Глава Минтруда заверил, что в правительстве активно работают над этой инициативой и в скором времени на стол российского лидера лягут возможные варианты реализации проекта об индексации пенсий работающих пенсионеров.
Ранее "Утро.ру" уже рассказывало, что в
России активно обсуждаются пути увеличения ежемесячного денежного обеспечения
работающих пенсионеров. На данный момент вопрос
упирается в бюджет Пенсионного фонда.
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