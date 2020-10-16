В квартире и офисе главы Минздрава Франции прошли обыски

В квартире и офисе главы Минздрава Франции прошли обыски
Министр здравоохранения Франции Оливье Веран. Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Французские правоохранители также нагрянули домой к начальнику Главного управления здравоохранения республики

Сегодня стало известно, что накануне утром высокопоставленные французские чиновники от здравоохранения подверглись обыскам. Полицейские побывали дома у главы Минздрава Франции Оливье Верана и директора ГУ здравоохранения Франции Жерома Саломона. Правоохранители также обыскали офисы этих госслужащих. О масштабной проверке стало известно местному каналу BFM.

Что послужило причиной такого пристального внимания к первым лицам в системе здравоохранения Франции, пока доподлинно неизвестно. Однако, по данным канала, чиновников обыскали в рамках расследования действий властей во время коронавирусной эпидемии. Примечательно, что на этом же канале должен был выступить Саломон, однако этот эфир отменили без объяснения причин.

Веран и Саломон оказались не единственными, кому в дверь постучали люди в форме. Полицейские также побывали у экс-премьер-министра Эдуара Филиппа. Осмотрели и жилище бывшей главы Минздрава Аньес Бюзен. Пообщаться с правоохранителями пришлось еще нескольким французским министрам.

Напомним, этим летом ряд общественных организаций подали в суд на власти республики. Истцы, среди которых немало именитых медиков, обвиняют руководителей страны в том, что они слишком поздно начали вести борьбу с коронавирусной эпидемией. По факту их обращения ведется расследование.  

Отметим, что масштабные обыски в квартирах и офисах высокопоставленных госслужащих прошли практически сразу после того, как глава страны Эмманюэль Макрон дал большое интервью, посвященное новым мерам противодействия вирусу.  

Ситуация с распространением опасной инфекции во Франции резко обострилась. Власти республики вынуждены снова прибегнуть к жестким ограничениям. Так, с 17 октября будет введен комендантский час в столичном регионе и ряде других городов со сложной эпидемиологической обстановкой. По словам главы страны, такие меры будут действовать, как минимум, месяц. При этом за нахождение на улице в период ограничений (с 21:00 до 06:00 часов по местному времени) предусмотрены серьезные штрафы. За первое нарушение – €135, а за повторное – €1,5 тысяч.

Ситуация с коронавирусом ухудшается во многих странах. В России показатели прироста новых зараженных также резко возросли. Особенно сложная ситуация сложилась в Москве. Для того чтобы сдержать распространение вируса и выправить эпидобстановку, власти столицы были вынуждены вновь ввести ряд ограничений.  

Так, с 5 октября почти треть сотрудников в обязательном порядке должны быть переведены на дистанционный формат работы. При этом все лица старше 65 лет должны работать только из дома. Такое же требование касается людей с хроническими заболеваниями. При этом данные категории лиц должны соблюдать домашний режим и отказаться от контактов с другими людьми. Такие меры позволят сохранить жизни наиболее уязвимых перед коронавирусом россиян.

Для всех снова действует правило – "вышел на улицу, надень маску и перчатки". При этом система здравоохранения приведена в боевую готовность. Врачи проходят вакцинацию, также создан резерв коечного фонда для лечения коронавирусных пациентов.

Кроме того, у москвичей есть возможность сделать прививку от коронавируса. Для этого нужно заполнить анкету и пройти специальный отбор.

До 28 октября будет отменен бесплатный проезд для лиц старше 65 лет. Также с 19 октября будут закрыты все учреждения допобразования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении городской администрации.

Эти и ряд других мер позволят сдержать рост числа новых зараженных и сохранить жизни людей. Необходимо помнить, что развитие ситуации с коронавирусом зависит от каждого отдельного человека.

Ольга ФЕДОРОВА

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