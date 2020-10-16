Новогодние каникулы захотели сократить до двух дней

Новогодние каникулы захотели сократить до двух дней
Геннадий Онищенко. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Такое предложение последовало в ответ на решение сделать 31 декабря нерабочим днем

В России был утвержден график выходных дней на следующий год. Согласно постановлению, которое подписал Михаил Мишустин, 31 декабря теперь официально нерабочий день. В ответ на это бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предложил сократить новогодние каникулы до 2 дней. 

Врач считает, что в последний день в году никто из граждан и так не работает, поэтому число нерабочих дней необходимо сократить. 

"Идеально – это когда с 31-го на 1-е встретили Новый год, 2-го пришли на работу. А когда мы к тем десяти дням, которые у нас уже есть, добавили ещё один, это, конечно, перебор", – заявил ученый в эфире радиостанции "Говорит Москва". 

Онищенко считает, что слишком продолжительный отдых негативно влияет на здоровье россиян, поскольку во время новогодних каникул многие жители России злоупотребляют алкоголем и возвращаются к работе "переевшими". 

Ранее стало известно, что в будущем 2021 году россияне будут отдыхать с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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