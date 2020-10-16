Сейчас на карантине более полтысячи классов

Школы Московской области, где складывается негативная эпидемиологическая обстановка, перейдут на дистанционное образование. Соответствующее получение дал в пятницу, 16 октября, губернатор Андрей Воробьев.

Министр образования региона Ирина Каклюгина на совещании доложила, что сейчас на карантин закрывается каждый класс, где у ученика или педагога обнаружен COVID-19. Всю школу закрывают, если более трети учащихся заболевают ОРВИ, сообщает телеканал "360".

В итоге на сегодняшний день в Подмосковье объявлен карантин для 551 класса. Из миллиона подмосковных школьников коронавирус диагностирован у 421 ученика. Кроме того, инфекцию подхватили 362 учителя.

Всего в Московской области выявлено 79567 случаев заражения коронавирусом, из них 448 за последние сутки, передает "Подмосковье сегодня". Регион занимает третью стройку рейтинга по России.