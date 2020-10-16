Анатолий Яблонский стал президентом Союза АУ "СРО СС"

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Анатолий Яблонский занял пост президента Союза арбитражных управляющих ""Саморегулируемая организация "Северная столица". Об этом сообщила пресс-служба организации.
Отмечается, что президент – должность новая. В обязанности того, кто занимает этот высокий пост, входит "взаимодействие с органами государственной власти". Кроме того, в списке задач – активное участие в процессах совершенствования регулирования работы арбитражных управляющих.
В Союзе, который основали в Петербурге 18 лет назад – в 2002-м году, состоят более двух сотен арбитражных управляющих. За последний десяток лет они успешно провели свыше 20 тысяч процедур банкротства предприятий и организаций. Членами союза также являются арбитражные управляющие, которые имеют допуск к гостайне. Такие специалисты проводят процедуры банкротства стратегических предприятий и организаций.
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