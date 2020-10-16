Главные новости в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

31 декабря сделали выходным и тут же предложили сократить новогодние каникулы до двух дней, Швейцария ввела санкции против строителей Крымского моста, а Япония снова протестует из-за Курил – самое важное за день в нашем дайджесте.

Политика

Швейцария ввела ограничения против тех, кто строил Крымский мост. Речь идет как об отдельных гражданах, так и о предприятиях, участвовавших в работах.

Япония недовольна визитом российского генпрокурора на Курилы. Токио выразил протест Москве.

Австралию разочаровало решение России выйти из трехсторонних консультаций по крушению малайзийского "Боинга". МИД страны призвал Москву "немедленно вернуться".

К "отравлению" Навального причастна ФСБ, заявили британские СМИ и назвали цель атаки на оппозиционера.

Коронавирус

Число заражений в России за последние сутки превысило 15 тысяч. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что власти встревожены статистикой по коронавирусу.

Жизнь

31 декабря наконец-то сделали выходным днем. Правда, будет это только в 2021 году. На фоне этой новости бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предложил сократить россиянам январские каникулы – до двух дней.