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31 декабря сделали выходным и тут же предложили сократить новогодние каникулы до двух дней, Швейцария ввела санкции против строителей Крымского моста, а Япония снова протестует из-за Курил – самое важное за день в нашем дайджесте.
Политика
Швейцария ввела ограничения против тех, кто строил Крымский мост. Речь идет как об отдельных гражданах, так и о предприятиях, участвовавших в работах.
Япония недовольна визитом российского генпрокурора на Курилы. Токио выразил протест Москве.
Австралию разочаровало решение России выйти из трехсторонних консультаций по крушению малайзийского "Боинга". МИД страны призвал Москву "немедленно вернуться".
К "отравлению" Навального причастна ФСБ, заявили британские СМИ и назвали цель атаки на оппозиционера.
Коронавирус
Число заражений в России за последние сутки превысило 15 тысяч. Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что власти встревожены статистикой по коронавирусу.
Жизнь
31 декабря наконец-то сделали выходным днем. Правда, будет это только в 2021 году. На фоне этой новости бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предложил сократить россиянам январские каникулы – до двух дней.
Согласованные ЕС меры по делу Навального не произвели ожидаемого впечатления
Западная разведка считает, что оппозиционера просто хотели припугнуть