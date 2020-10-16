Предотвратить появление насекомых можно несколькими способами

Часто крупы приходится выкидывать, потому в них появляются жучки. Однако есть несколько секретов, которые помогут сохранить продукты.

Отличный вариант решения проблемы – заморозка. Низкие температуры неблагоприятны для появления насекомых. Но не стоит замораживать рис, потому что это негативно скажется на его вкусовых качествах.

Также можно добавить в емкость, где хранятся крупы, фольгу или другие металлические предметы. Например, столовые приборы.

Отпугнуть насекомых может лимонная цедра. Положите корку лимона или чеснок рядом с крупами, чтобы предотвратить появление жучков.

В банки с рисом, гречкой и другими крупами кладут также лавровые листья или высушенную календулу.





Необходимо тщательно проверять только что купленные продукты. Жучков можно принести из магазина. Отсутствие такой проверки может быть чревато тем, что насекомые "перекочуют" и в другие крупы.

Обязательно проводите тщательную уборку, ведь грязь может стать причиной появления насекомых. Протирайте все шкафы хотя бы раз в месяц. Для уборки в шкафах с крупой можно использовать уксусный раствор, который также отлично отпугивает жуков.

Следите за сроками годности. Мало того, что испорченные продукты могут навредить здоровью, они могут стать благоприятной средой для появления вредителей.

Хранить крупы лучше в плотно закрывающихся банках.

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