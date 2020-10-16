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Часто крупы приходится выкидывать, потому в них появляются жучки. Однако есть несколько секретов, которые помогут сохранить продукты.
Необходимо тщательно проверять только что купленные продукты. Жучков можно принести из магазина. Отсутствие такой проверки может быть чревато тем, что насекомые "перекочуют" и в другие крупы.
Обязательно проводите тщательную уборку, ведь грязь может стать причиной появления насекомых. Протирайте все шкафы хотя бы раз в месяц. Для уборки в шкафах с крупой можно использовать уксусный раствор, который также отлично отпугивает жуков.
Следите за сроками годности. Мало того, что испорченные продукты могут навредить здоровью, они могут стать благоприятной средой для появления вредителей.
Хранить крупы лучше в плотно закрывающихся банках.
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