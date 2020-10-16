Употребление фастфуда может серьезно навредить здоровью

Все больше россиян узнают о том, что у них развивается онкология. Особенно распространен рак желудочно-кишечного тракта. Причин может быть множество. Российский онколог Михаил Мяснянкин дал ряд советов, которые помогут снизить риск появления рака пищеварительной системы.

Специалист рассказал, что главный фактор развития рака желудочно-кишечного тракта – это неправильное питание, пишет "Пятый канал". Перекусы "на бегу", фастфуд, злоупотребление углеводами и в целом несбалансированное питание приводят к серьезной болезни.

Врач-онколог объяснил, что снизить риск развития опухоли можно благодаря нормализации рациона. В него необходимо включить все необходимые для хорошего здоровья питательные вещества.

Мяснянкин также порекомендовал принимать пищу без спешки и в спокойной обстановке, потому что только в этом случае все полезные элементы правильно усвоятся.

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