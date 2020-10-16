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Все больше россиян узнают о том, что у них развивается онкология. Особенно распространен рак желудочно-кишечного тракта. Причин может быть множество. Российский онколог Михаил Мяснянкин дал ряд советов, которые помогут снизить риск появления рака пищеварительной системы.
Специалист рассказал, что главный фактор развития рака желудочно-кишечного тракта – это неправильное питание, пишет "Пятый канал". Перекусы "на бегу", фастфуд, злоупотребление углеводами и в целом несбалансированное питание приводят к серьезной болезни.
Врач-онколог объяснил, что снизить риск развития опухоли можно благодаря нормализации рациона. В него необходимо включить все необходимые для хорошего здоровья питательные вещества.
Мяснянкин также порекомендовал принимать пищу без спешки и в спокойной обстановке, потому что только в этом случае все полезные элементы правильно усвоятся.
Ранее "Утро.ру" делилось симптомами, которые помогут распознать рак мозга на ранней стадии. Так, постоянная усталость и частые головные боли могут свидетельствовать о развитии злокачественной опухоли.
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